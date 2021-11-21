GMiner — высокопроизводительные вычисления.

GMiner сохраняет лидирующие позиции в добыче таких монет, как Ethereum, Beam, Green, Cortex, Bitcoin Gold. В прошлом году Манер добавил алгоритмов Et hash, Profpow и KAWPOW с высокой производительностью по с конкурентами.

GMiner создана группа специалистов в области высокопроизводительных криптографии. Первая версия Cgminer была выпущена 21 сентября 2018 года. Благодаря уникальным разработкам и стабильности всего за полгода майнер стал фаворитом в семействе алгоритмов Equihash. Метод ориентирован на платформе NVIDIA и AMD и поддерживает множество популярных алгоритмов.

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gminer_2_74_windows64.zip
gminer_2_74_linux64.tar.xz

Преимущества GMiner

Контроль разгона Тактовая частота ядра, частота памяти, напряжение ядра, напряжение памяти, скорость вентилятора, разгон с ограничением мощности для Windows

Комиссия через некоторое время обеспечивает непрерывное отслеживание сообщений через пулы PPLNS.

Встроенный сервер статистики — удаленный мониторинг майнера в браузере

Возможности и преимущества GMiner:

  • Watchdog (автоматический перезапуск майнера в случае отказа GPU, потери связи с пулом, отказа майнера, watchdog — процесс-наблюдатель состояния основных систем майнера, который перезапустит майнер в случае отказа или зависания) ;
  • Отказоустойчивые пулы (автоматическое подключение к резервному пулу, когда основной пул недоступен, поддержка неограниченного количества отказоустойчивых пулов, поддержка резервных пулов, майнер использует резервные пулы до тех пор, пока не будет восстановлено соединение с основным пулом)
  • Калькулятор энергоэффективности (показывает энергопотребление для каждого графического процессора, сол / Вт)
  • SSL-соединение с уровнем (поддержка безопасных соединений, проверка сертификата сервера (необязательно))
  • API / Telemerty
  • Комиссия взимается непрерывно, а не периодически (как у большинства майнеров), что положительно сказывается на прибыльности пользовательских пулов PPLNS.
  • Проверьте сгенерированное предупреждение DAG, когда ускорение графического процессора очень велико для алгоритмов Ethash, Etchash, KAWPOW и ProgPoW, помогает разогнать графический процессор без ошибок
  • Проверьте общий процессор, предупреждение, когда ускорение графического процессора очень велико для алгоритмов Ethash, Etchash, KAWPOW и ProgPoW, помогает разогнать графический процессор без ошибок
  • Кеширование DAG, если в GPU достаточно памяти, файлы DAG не пересчитываются при переходе на другой алгоритм при майнинге Ethash + Zilliqa или Nicehash, что положительно сказывается на прибыльности пользователя
  • Контроль температуры и остановка GPU в случае перегрева
  • Механизм восстановления утерянного пула соединений
  • Информативное и удобочитаемое отображение статистики в таблицах на консоли
  • Отображает подробную информацию о каждом устройстве (температура, энергопотребление, загрузка кулера, частота памяти, частота процессора, энергоэффективность)
  • Параллельный вывод информации на консоль и в файл на диске
  • Встроенный сервер статистики — удаленный мониторинг майнера в памяти браузера
  • Настройки для графических процессоров Nvidia с памятью GDDR5X и GDDR5

Что майнить на GMiner?

Список алгоритмов Gminer справляется со многими алгоритмами. Полный список выглядит следующим образом:

  • Ethash (только Nvidia)
  • ProgPoW (только Nvidia)
  • KAWPOW (только Ravencoin и Nvidia)
  • Ethash + Eaglesong (только Nvidia)
  • Ethash + Blake2s (только Nvidia)
  • Eaglesong (Nvidia и AMD)
  • Blake2b + Sha3 (только Nvidia)
  • Cuckarood29 / Cuckaroom29 (только Grin и Nvidia)
  • Cuckatoo31 (только Grin и Nvidia)
  • Cuckatoo32 (только Grin и Nvidia)
  • Cuckoo29 (Aeternity для Nvidia и AMD)
  • CryptoNightBBC (только Nvidia)
  • BFC (Nvidia и AMD)
  • Cortex (только Nvidia)
  • Cuckaroo29s (Nvidia и AMD)
  • Cuckarood29v (MoneroV для Nvidia)
  • Blake2s (Nvidia и AMD)
  • Eaglesong (NervOS ЦКБ для Nvidia и AMD)
  • Equihash 96.5 (только Nvidia)
  • Equihash + Scrypt (для Nvidia)
  • Equihash 125.4 (ZelCash и только для Nvidia)
  • Equihash 144.5 (Bitcoin Gold, BitcoinZ и ZelCash для Nvidia и AMD)
  • Beam Hash (BEAM для Nvidia и AMD)
  • Equihash 192.7 (Nvidia и AMD)
  • Equihash 210,9 (Nvidia).

А вот рекомендуемый объем памяти видеокарты для работы Cgminer по разным алгоритмам.

  • Cuckaroo29  — 3,8 ГБ;
  • Cuckatoo31  — 7,68 ГБ;
  • Cuckoo29  — 3,8 ГБ;
  • Equihash 96,5  — 0,75 ГБ;
  • Equihash 144,5  — 1,75 ГБ;
  • Beam Hash  — 2,9 ГБ;
  • Equihash 192,7  — 2,75 ГБ;
  • Equihash 210.9  — 1 ГБ.

Текущие хешрейты моделей видеокарт для разных алгоритмов представлены в этой таблице. Особенность в том, что данные предоставляются реальным пулом.

хешрейты видеокарты майнинг

Хешрейты видеокарт для разных алгоритмов

А вот показатели видеокарт с базовыми настройками по версии разработчиков Gminer.

gminer хешрейты видеокарты

Поддерживаемые алгоритмы и комиссия:

Поддерживаемые алгоритмыкомиссия разработчика
eth, ethash0.65%
etc, etchash0.65%
kawpow, rvn, ravencoin1%
cuckatoo32, grin322%
cortex5%
beamhash2%
equihash144_52%
equihash125_42%
equihash192_72%
equihash210_92%
cuckoo29, aeternity2%
cuckarood292%
cuckatoo31, grin312%
cuckaroo29b, bittube4%
cuckaroo29s, swap2%
bfc3%
vds2%

Релизы

GMiner 2.74

  • конкурс, призы: 25 x 0,2 ETH
  • улучшена стабильность для майнинга LHR
  • улучшенная автонастройка LHR
  • теперь опция —proxy используется для подключений пользователей и разработчиков
  • добавлена ​​опция для отключения платных подключений разработчиков без SSL (—dev_fee_ssl 0)
  • исправлено —tfan на некоторых картах RTX30xx

GMiner 2.73

  • добавлена ​​поддержка режима LHR для RTX 3060 GA104
  • добавлена ​​опция для управления размером шага настройки LHR (—lhr_autotune_step)
  • добавлен сторожевой режим: перезагрузка системы или перезапуск майнера (—watchdog_mode)
  • добавлена ​​опция для наблюдения за скоростью буровой установки, майнер завершает работу, если средняя скорость достигает предела (—min_rig_speed)
  • добавлена ​​возможность контролировать максимальное количество параллельных генераций DAG (—dag_gen_limit)
  • отображать IP-адрес пула в статистическом отчете
  • восстановить разгон после остановки майнинга

GMiner 2.72

  • исправлены утечки памяти на графических процессорах AMD
  • исправлена ​​совместимость с последними дистрибутивами Linux
  • исправлены сбои, появившиеся в v2.71

GMiner 2.71

  • Улучшена производительность LHR, добавлены два режима (–lhr_mode): 0 — режим энергосбережения, 1 — режим максимальной производительности (по умолчанию).
  • Майнер отображает процент разблокировки LHR в таблице статистики (строка LHR), вы можете настроить его опцией –lhr_tune.
  • Теперь –lhr_tune означает процент разблокировки графического процессора, для совместимости lhr tunes ниже 10 сопоставлены с новыми значениями по умолчанию.
  • Если включена автонастройка LHR (–lhr_autotune), майнер пытается увеличить процент разблокировки LHR во время майнинга.
  • Улучшена производительность RavenCoin, фиксированный плавающий хешрейт
  • Отображение максимальной сложности долей для каждого графического процессора
  • Комиссия взимается непрерывно, а не интервалами (как у большинства майнеров), что положительно сказывается на прибыльности пользовательских пулов PPLNS.
  • проверить сгенерированное предупреждение DAG, когда ускорение графического процессора очень велико для алгоритмов Ethash, Etchash, KAWPOW и ProgPoW, помогает разогнать графический процессор без ошибок
  • проверьте общий процессор, предупреждение при очень высоком разгоне графического процессора для алгоритмов Ethash, Etchash, KAWPOW и ProgPoW, помогает разогнать графический процессор без ошибок
  • Кеширование DAG, если в GPU достаточно памяти, файлы DAG не пересчитываются при переходе на другой алгоритм при майнинге Ethash + Zilliqa или Nicehash, что положительно сказывается на прибыльности пользователя
  • контроль температуры и остановка GPU в случае перегрева
  • механизм восстановления утерянного пула соединений
  • информативное и удобочитаемое отображение статистики в таблицах на консоли
  • отображает подробную информацию о каждом устройстве (температура, энергопотребление, загрузка кулера, частота памяти, частота процессора, энергоэффективность)
  • параллельный вывод информации на консоль и в файл на диске
  • встроенный сервер статистики — удаленный мониторинг майнера в памяти браузера
  • настройки для графических процессоров Nvidia с памятью GDDR5X и GDDR5

GMiner 2.70

  • улучшена автонастройка для графических процессоров LHR, теперь производительность майнера увеличивается при стабильной работе графического процессора
  • удалены параметры –lhr_tune1 / –lhr_tune2, используйте –lhr_tune для настройки графических процессоров LHR (диапазон значений от -10 до 10, старые параметры игнорируются для совместимости)
  • отображать текущее значение –lhr_tune и текущее ядро ​​в таблице статистики

GMiner 2.69

  • добавлена ​​автонастройка для графических процессоров LHR (по умолчанию включена, для отключения pass –lhr_autotune 0)
  • исправлена ​​поддержка RavenCoin под Windows 7
  • увеличение числа попыток повторного подключения при потере соединения (–reconnect_count)
  • улучшенная стабильность майнера

GMiner 2.68

  • обнаружение блокировки графических процессоров LHR, автоматическая разблокировка и продолжение майнинга
  • отображение счетчика перезапусков майнера сторожевым таймером

GMiner 2.67

  • частичная разблокировка карт LHR без дополнительного энергопотребления
  • используйте –lhr 1, чтобы принудительно включить разблокировку для RTX 3060 V1
  • используйте –lhr_tune1 / lhr_tune2 для настройки параметров разблокировки, положительные значения увеличивают производительность, отрицательные значения уменьшают вероятность блокировки
  • майнер требует последних драйверов Nvidia (470+), чтобы обновить драйверы Nvidia под Hive OS, запустите команду «nvidia-driver-update» в терминале.

GMiner 2.66

  • улучшена производительность KAWPOW (Ravencoin) под Linux на графических процессорах Nvidia
  • добавлена ​​реализация AMD для KAWPOW (Ravencoin)
  • улучшена совместимость с пулами Ethash

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