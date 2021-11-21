GMiner — высокопроизводительные вычисления.

GMiner сохраняет лидирующие позиции в добыче таких монет, как Ethereum, Beam, Green, Cortex, Bitcoin Gold. В прошлом году Манер добавил алгоритмов Et hash, Profpow и KAWPOW с высокой производительностью по с конкурентами.

GMiner создана группа специалистов в области высокопроизводительных криптографии. Первая версия Cgminer была выпущена 21 сентября 2018 года. Благодаря уникальным разработкам и стабильности всего за полгода майнер стал фаворитом в семействе алгоритмов Equihash. Метод ориентирован на платформе NVIDIA и AMD и поддерживает множество популярных алгоритмов.

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Преимущества GMiner

Контроль разгона Тактовая частота ядра, частота памяти, напряжение ядра, напряжение памяти, скорость вентилятора, разгон с ограничением мощности для Windows Комиссия через некоторое время обеспечивает непрерывное отслеживание сообщений через пулы PPLNS. Встроенный сервер статистики — удаленный мониторинг майнера в браузере

Возможности и преимущества GMiner:

Watchdog (автоматический перезапуск майнера в случае отказа GPU, потери связи с пулом, отказа майнера, watchdog — процесс-наблюдатель состояния основных систем майнера, который перезапустит майнер в случае отказа или зависания) ;

Отказоустойчивые пулы (автоматическое подключение к резервному пулу, когда основной пул недоступен, поддержка неограниченного количества отказоустойчивых пулов, поддержка резервных пулов, майнер использует резервные пулы до тех пор, пока не будет восстановлено соединение с основным пулом)

Калькулятор энергоэффективности (показывает энергопотребление для каждого графического процессора, сол / Вт)

SSL-соединение с уровнем (поддержка безопасных соединений, проверка сертификата сервера (необязательно))

API / Telemerty

Комиссия взимается непрерывно, а не периодически (как у большинства майнеров), что положительно сказывается на прибыльности пользовательских пулов PPLNS.

Проверьте сгенерированное предупреждение DAG, когда ускорение графического процессора очень велико для алгоритмов Ethash, Etchash, KAWPOW и ProgPoW, помогает разогнать графический процессор без ошибок

Проверьте общий процессор, предупреждение, когда ускорение графического процессора очень велико для алгоритмов Ethash, Etchash, KAWPOW и ProgPoW, помогает разогнать графический процессор без ошибок

Кеширование DAG, если в GPU достаточно памяти, файлы DAG не пересчитываются при переходе на другой алгоритм при майнинге Ethash + Zilliqa или Nicehash, что положительно сказывается на прибыльности пользователя

Контроль температуры и остановка GPU в случае перегрева

Механизм восстановления утерянного пула соединений

Информативное и удобочитаемое отображение статистики в таблицах на консоли

Отображает подробную информацию о каждом устройстве (температура, энергопотребление, загрузка кулера, частота памяти, частота процессора, энергоэффективность)

Параллельный вывод информации на консоль и в файл на диске

Встроенный сервер статистики — удаленный мониторинг майнера в памяти браузера

Настройки для графических процессоров Nvidia с памятью GDDR5X и GDDR5

Что майнить на GMiner?

Список алгоритмов Gminer справляется со многими алгоритмами. Полный список выглядит следующим образом:

Ethash (только Nvidia)

(только Nvidia) ProgPoW (только Nvidia)

(только Nvidia) KAWPOW (только Ravencoin и Nvidia)

(только Ravencoin и Nvidia) Ethash + Eaglesong (только Nvidia)

(только Nvidia) Ethash + Blake2s (только Nvidia)

(только Nvidia) Eaglesong (Nvidia и AMD)

(Nvidia и AMD) Blake2b + Sha3 (только Nvidia)

(только Nvidia) Cuckarood29 / Cuckaroom29 (только Grin и Nvidia)

/ Cuckaroom29 (только Grin и Nvidia) Cuckatoo31 (только Grin и Nvidia)

(только Grin и Nvidia) Cuckatoo32 (только Grin и Nvidia)

(только Grin и Nvidia) Cuckoo29 (Aeternity для Nvidia и AMD)

(Aeternity для Nvidia и AMD) CryptoNightBBC (только Nvidia)

(только Nvidia) BFC (Nvidia и AMD)

(Nvidia и AMD) Cortex (только Nvidia)

(только Nvidia) Cuckaroo29s (Nvidia и AMD)

(Nvidia и AMD) Cuckarood29v (MoneroV для Nvidia)

(MoneroV для Nvidia) Blake2s (Nvidia и AMD)

(Nvidia и AMD) Eaglesong (NervOS ЦКБ для Nvidia и AMD)

(NervOS ЦКБ для Nvidia и AMD) Equihash 96.5 (только Nvidia)

(только Nvidia) Equihash + Scrypt (для Nvidia)

(для Nvidia) Equihash 125.4 (ZelCash и только для Nvidia)

(ZelCash и только для Nvidia) Equihash 144.5 (Bitcoin Gold, BitcoinZ и ZelCash для Nvidia и AMD)

(Bitcoin Gold, BitcoinZ и ZelCash для Nvidia и AMD) Beam Hash (BEAM для Nvidia и AMD)

(BEAM для Nvidia и AMD) Equihash 192.7 (Nvidia и AMD)

(Nvidia и AMD) Equihash 210,9 (Nvidia).

А вот рекомендуемый объем памяти видеокарты для работы Cgminer по разным алгоритмам.

Cuckaroo29 — 3,8 ГБ;

— 3,8 ГБ; Cuckatoo31 — 7,68 ГБ;

— 7,68 ГБ; Cuckoo29 — 3,8 ГБ;

— 3,8 ГБ; Equihash 96,5 — 0,75 ГБ;

— 0,75 ГБ; Equihash 144,5 — 1,75 ГБ;

— 1,75 ГБ; Beam Hash — 2,9 ГБ;

— 2,9 ГБ; Equihash 192,7 — 2,75 ГБ;

— 2,75 ГБ; Equihash 210.9 — 1 ГБ.

Текущие хешрейты моделей видеокарт для разных алгоритмов представлены в этой таблице. Особенность в том, что данные предоставляются реальным пулом.

Хешрейты видеокарт для разных алгоритмов

А вот показатели видеокарт с базовыми настройками по версии разработчиков Gminer.

Поддерживаемые алгоритмы и комиссия:

Поддерживаемые алгоритмы комиссия разработчика eth, ethash 0.65% etc, etchash 0.65% kawpow, rvn, ravencoin 1% cuckatoo32, grin32 2% cortex 5% beamhash 2% equihash144_5 2% equihash125_4 2% equihash192_7 2% equihash210_9 2% cuckoo29, aeternity 2% cuckarood29 2% cuckatoo31, grin31 2% cuckaroo29b, bittube 4% cuckaroo29s, swap 2% bfc 3% vds 2%

Релизы

GMiner 2.74

конкурс, призы: 25 x 0,2 ETH

улучшена стабильность для майнинга LHR

улучшенная автонастройка LHR

теперь опция —proxy используется для подключений пользователей и разработчиков

добавлена ​​опция для отключения платных подключений разработчиков без SSL (—dev_fee_ssl 0)

исправлено —tfan на некоторых картах RTX30xx

GMiner 2.73

добавлена ​​поддержка режима LHR для RTX 3060 GA104

добавлена ​​опция для управления размером шага настройки LHR (—lhr_autotune_step)

добавлен сторожевой режим: перезагрузка системы или перезапуск майнера (—watchdog_mode)

добавлена ​​опция для наблюдения за скоростью буровой установки, майнер завершает работу, если средняя скорость достигает предела (—min_rig_speed)

добавлена ​​возможность контролировать максимальное количество параллельных генераций DAG (—dag_gen_limit)

отображать IP-адрес пула в статистическом отчете

восстановить разгон после остановки майнинга

GMiner 2.72

исправлены утечки памяти на графических процессорах AMD

исправлена ​​совместимость с последними дистрибутивами Linux

исправлены сбои, появившиеся в v2.71

GMiner 2.71

Улучшена производительность LHR, добавлены два режима (–lhr_mode): 0 — режим энергосбережения, 1 — режим максимальной производительности (по умолчанию).

Майнер отображает процент разблокировки LHR в таблице статистики (строка LHR), вы можете настроить его опцией –lhr_tune.

Теперь –lhr_tune означает процент разблокировки графического процессора, для совместимости lhr tunes ниже 10 сопоставлены с новыми значениями по умолчанию.

Если включена автонастройка LHR (–lhr_autotune), майнер пытается увеличить процент разблокировки LHR во время майнинга.

Улучшена производительность RavenCoin, фиксированный плавающий хешрейт

Отображение максимальной сложности долей для каждого графического процессора

Комиссия взимается непрерывно, а не интервалами (как у большинства майнеров), что положительно сказывается на прибыльности пользовательских пулов PPLNS.

проверить сгенерированное предупреждение DAG, когда ускорение графического процессора очень велико для алгоритмов Ethash, Etchash, KAWPOW и ProgPoW, помогает разогнать графический процессор без ошибок

проверьте общий процессор, предупреждение при очень высоком разгоне графического процессора для алгоритмов Ethash, Etchash, KAWPOW и ProgPoW, помогает разогнать графический процессор без ошибок

Кеширование DAG, если в GPU достаточно памяти, файлы DAG не пересчитываются при переходе на другой алгоритм при майнинге Ethash + Zilliqa или Nicehash, что положительно сказывается на прибыльности пользователя

контроль температуры и остановка GPU в случае перегрева

механизм восстановления утерянного пула соединений

информативное и удобочитаемое отображение статистики в таблицах на консоли

отображает подробную информацию о каждом устройстве (температура, энергопотребление, загрузка кулера, частота памяти, частота процессора, энергоэффективность)

параллельный вывод информации на консоль и в файл на диске

встроенный сервер статистики — удаленный мониторинг майнера в памяти браузера

настройки для графических процессоров Nvidia с памятью GDDR5X и GDDR5

GMiner 2.70

улучшена автонастройка для графических процессоров LHR, теперь производительность майнера увеличивается при стабильной работе графического процессора

удалены параметры –lhr_tune1 / –lhr_tune2, используйте –lhr_tune для настройки графических процессоров LHR (диапазон значений от -10 до 10, старые параметры игнорируются для совместимости)

отображать текущее значение –lhr_tune и текущее ядро ​​в таблице статистики

GMiner 2.69

добавлена ​​автонастройка для графических процессоров LHR (по умолчанию включена, для отключения pass –lhr_autotune 0)

исправлена ​​поддержка RavenCoin под Windows 7

увеличение числа попыток повторного подключения при потере соединения (–reconnect_count)

улучшенная стабильность майнера

GMiner 2.68

обнаружение блокировки графических процессоров LHR, автоматическая разблокировка и продолжение майнинга

отображение счетчика перезапусков майнера сторожевым таймером

GMiner 2.67

частичная разблокировка карт LHR без дополнительного энергопотребления

используйте –lhr 1, чтобы принудительно включить разблокировку для RTX 3060 V1

используйте –lhr_tune1 / lhr_tune2 для настройки параметров разблокировки, положительные значения увеличивают производительность, отрицательные значения уменьшают вероятность блокировки

майнер требует последних драйверов Nvidia (470+), чтобы обновить драйверы Nvidia под Hive OS, запустите команду «nvidia-driver-update» в терминале.

GMiner 2.66

улучшена производительность KAWPOW (Ravencoin) под Linux на графических процессорах Nvidia

добавлена ​​реализация AMD для KAWPOW (Ravencoin)

улучшена совместимость с пулами Ethash

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