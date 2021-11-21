GMiner — высокопроизводительные вычисления.
GMiner сохраняет лидирующие позиции в добыче таких монет, как Ethereum, Beam, Green, Cortex, Bitcoin Gold. В прошлом году Манер добавил алгоритмов Et hash, Profpow и KAWPOW с высокой производительностью по с конкурентами.
GMiner создана группа специалистов в области высокопроизводительных криптографии. Первая версия Cgminer была выпущена 21 сентября 2018 года. Благодаря уникальным разработкам и стабильности всего за полгода майнер стал фаворитом в семействе алгоритмов Equihash. Метод ориентирован на платформе NVIDIA и AMD и поддерживает множество популярных алгоритмов.
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Преимущества GMiner
Контроль разгона Тактовая частота ядра, частота памяти, напряжение ядра, напряжение памяти, скорость вентилятора, разгон с ограничением мощности для Windows
Комиссия через некоторое время обеспечивает непрерывное отслеживание сообщений через пулы PPLNS.
Встроенный сервер статистики — удаленный мониторинг майнера в браузере
Возможности и преимущества GMiner:
- Watchdog (автоматический перезапуск майнера в случае отказа GPU, потери связи с пулом, отказа майнера, watchdog — процесс-наблюдатель состояния основных систем майнера, который перезапустит майнер в случае отказа или зависания) ;
- Отказоустойчивые пулы (автоматическое подключение к резервному пулу, когда основной пул недоступен, поддержка неограниченного количества отказоустойчивых пулов, поддержка резервных пулов, майнер использует резервные пулы до тех пор, пока не будет восстановлено соединение с основным пулом)
- Калькулятор энергоэффективности (показывает энергопотребление для каждого графического процессора, сол / Вт)
- SSL-соединение с уровнем (поддержка безопасных соединений, проверка сертификата сервера (необязательно))
- API / Telemerty
- Комиссия взимается непрерывно, а не периодически (как у большинства майнеров), что положительно сказывается на прибыльности пользовательских пулов PPLNS.
- Проверьте сгенерированное предупреждение DAG, когда ускорение графического процессора очень велико для алгоритмов Ethash, Etchash, KAWPOW и ProgPoW, помогает разогнать графический процессор без ошибок
- Проверьте общий процессор, предупреждение, когда ускорение графического процессора очень велико для алгоритмов Ethash, Etchash, KAWPOW и ProgPoW, помогает разогнать графический процессор без ошибок
- Кеширование DAG, если в GPU достаточно памяти, файлы DAG не пересчитываются при переходе на другой алгоритм при майнинге Ethash + Zilliqa или Nicehash, что положительно сказывается на прибыльности пользователя
- Контроль температуры и остановка GPU в случае перегрева
- Механизм восстановления утерянного пула соединений
- Информативное и удобочитаемое отображение статистики в таблицах на консоли
- Отображает подробную информацию о каждом устройстве (температура, энергопотребление, загрузка кулера, частота памяти, частота процессора, энергоэффективность)
- Параллельный вывод информации на консоль и в файл на диске
- Встроенный сервер статистики — удаленный мониторинг майнера в памяти браузера
- Настройки для графических процессоров Nvidia с памятью GDDR5X и GDDR5
Что майнить на GMiner?
Список алгоритмов Gminer справляется со многими алгоритмами. Полный список выглядит следующим образом:
- Ethash (только Nvidia)
- ProgPoW (только Nvidia)
- KAWPOW (только Ravencoin и Nvidia)
- Ethash + Eaglesong (только Nvidia)
- Ethash + Blake2s (только Nvidia)
- Eaglesong (Nvidia и AMD)
- Blake2b + Sha3 (только Nvidia)
- Cuckarood29 / Cuckaroom29 (только Grin и Nvidia)
- Cuckatoo31 (только Grin и Nvidia)
- Cuckatoo32 (только Grin и Nvidia)
- Cuckoo29 (Aeternity для Nvidia и AMD)
- CryptoNightBBC (только Nvidia)
- BFC (Nvidia и AMD)
- Cortex (только Nvidia)
- Cuckaroo29s (Nvidia и AMD)
- Cuckarood29v (MoneroV для Nvidia)
- Blake2s (Nvidia и AMD)
- Eaglesong (NervOS ЦКБ для Nvidia и AMD)
- Equihash 96.5 (только Nvidia)
- Equihash + Scrypt (для Nvidia)
- Equihash 125.4 (ZelCash и только для Nvidia)
- Equihash 144.5 (Bitcoin Gold, BitcoinZ и ZelCash для Nvidia и AMD)
- Beam Hash (BEAM для Nvidia и AMD)
- Equihash 192.7 (Nvidia и AMD)
- Equihash 210,9 (Nvidia).
А вот рекомендуемый объем памяти видеокарты для работы Cgminer по разным алгоритмам.
- Cuckaroo29 — 3,8 ГБ;
- Cuckatoo31 — 7,68 ГБ;
- Cuckoo29 — 3,8 ГБ;
- Equihash 96,5 — 0,75 ГБ;
- Equihash 144,5 — 1,75 ГБ;
- Beam Hash — 2,9 ГБ;
- Equihash 192,7 — 2,75 ГБ;
- Equihash 210.9 — 1 ГБ.
Текущие хешрейты моделей видеокарт для разных алгоритмов представлены в этой таблице. Особенность в том, что данные предоставляются реальным пулом.
Хешрейты видеокарт для разных алгоритмов
А вот показатели видеокарт с базовыми настройками по версии разработчиков Gminer.
Поддерживаемые алгоритмы и комиссия:
|Поддерживаемые алгоритмы
|комиссия разработчика
|eth, ethash
|0.65%
|etc, etchash
|0.65%
|kawpow, rvn, ravencoin
|1%
|cuckatoo32, grin32
|2%
|cortex
|5%
|beamhash
|2%
|equihash144_5
|2%
|equihash125_4
|2%
|equihash192_7
|2%
|equihash210_9
|2%
|cuckoo29, aeternity
|2%
|cuckarood29
|2%
|cuckatoo31, grin31
|2%
|cuckaroo29b, bittube
|4%
|cuckaroo29s, swap
|2%
|bfc
|3%
|vds
|2%
Релизы
GMiner 2.74
- конкурс, призы: 25 x 0,2 ETH
- улучшена стабильность для майнинга LHR
- улучшенная автонастройка LHR
- теперь опция —proxy используется для подключений пользователей и разработчиков
- добавлена опция для отключения платных подключений разработчиков без SSL (—dev_fee_ssl 0)
- исправлено —tfan на некоторых картах RTX30xx
GMiner 2.73
- добавлена поддержка режима LHR для RTX 3060 GA104
- добавлена опция для управления размером шага настройки LHR (—lhr_autotune_step)
- добавлен сторожевой режим: перезагрузка системы или перезапуск майнера (—watchdog_mode)
- добавлена опция для наблюдения за скоростью буровой установки, майнер завершает работу, если средняя скорость достигает предела (—min_rig_speed)
- добавлена возможность контролировать максимальное количество параллельных генераций DAG (—dag_gen_limit)
- отображать IP-адрес пула в статистическом отчете
- восстановить разгон после остановки майнинга
GMiner 2.72
- исправлены утечки памяти на графических процессорах AMD
- исправлена совместимость с последними дистрибутивами Linux
- исправлены сбои, появившиеся в v2.71
GMiner 2.71
- Улучшена производительность LHR, добавлены два режима (–lhr_mode): 0 — режим энергосбережения, 1 — режим максимальной производительности (по умолчанию).
- Майнер отображает процент разблокировки LHR в таблице статистики (строка LHR), вы можете настроить его опцией –lhr_tune.
- Теперь –lhr_tune означает процент разблокировки графического процессора, для совместимости lhr tunes ниже 10 сопоставлены с новыми значениями по умолчанию.
- Если включена автонастройка LHR (–lhr_autotune), майнер пытается увеличить процент разблокировки LHR во время майнинга.
- Улучшена производительность RavenCoin, фиксированный плавающий хешрейт
- Отображение максимальной сложности долей для каждого графического процессора
- Комиссия взимается непрерывно, а не интервалами (как у большинства майнеров), что положительно сказывается на прибыльности пользовательских пулов PPLNS.
- проверить сгенерированное предупреждение DAG, когда ускорение графического процессора очень велико для алгоритмов Ethash, Etchash, KAWPOW и ProgPoW, помогает разогнать графический процессор без ошибок
- проверьте общий процессор, предупреждение при очень высоком разгоне графического процессора для алгоритмов Ethash, Etchash, KAWPOW и ProgPoW, помогает разогнать графический процессор без ошибок
- Кеширование DAG, если в GPU достаточно памяти, файлы DAG не пересчитываются при переходе на другой алгоритм при майнинге Ethash + Zilliqa или Nicehash, что положительно сказывается на прибыльности пользователя
- контроль температуры и остановка GPU в случае перегрева
- механизм восстановления утерянного пула соединений
- информативное и удобочитаемое отображение статистики в таблицах на консоли
- отображает подробную информацию о каждом устройстве (температура, энергопотребление, загрузка кулера, частота памяти, частота процессора, энергоэффективность)
- параллельный вывод информации на консоль и в файл на диске
- встроенный сервер статистики — удаленный мониторинг майнера в памяти браузера
- настройки для графических процессоров Nvidia с памятью GDDR5X и GDDR5
GMiner 2.70
- улучшена автонастройка для графических процессоров LHR, теперь производительность майнера увеличивается при стабильной работе графического процессора
- удалены параметры –lhr_tune1 / –lhr_tune2, используйте –lhr_tune для настройки графических процессоров LHR (диапазон значений от -10 до 10, старые параметры игнорируются для совместимости)
- отображать текущее значение –lhr_tune и текущее ядро в таблице статистики
GMiner 2.69
- добавлена автонастройка для графических процессоров LHR (по умолчанию включена, для отключения pass –lhr_autotune 0)
- исправлена поддержка RavenCoin под Windows 7
- увеличение числа попыток повторного подключения при потере соединения (–reconnect_count)
- улучшенная стабильность майнера
GMiner 2.68
- обнаружение блокировки графических процессоров LHR, автоматическая разблокировка и продолжение майнинга
- отображение счетчика перезапусков майнера сторожевым таймером
GMiner 2.67
- частичная разблокировка карт LHR без дополнительного энергопотребления
- используйте –lhr 1, чтобы принудительно включить разблокировку для RTX 3060 V1
- используйте –lhr_tune1 / lhr_tune2 для настройки параметров разблокировки, положительные значения увеличивают производительность, отрицательные значения уменьшают вероятность блокировки
- майнер требует последних драйверов Nvidia (470+), чтобы обновить драйверы Nvidia под Hive OS, запустите команду «nvidia-driver-update» в терминале.
GMiner 2.66
- улучшена производительность KAWPOW (Ravencoin) под Linux на графических процессорах Nvidia
- добавлена реализация AMD для KAWPOW (Ravencoin)
- улучшена совместимость с пулами Ethash